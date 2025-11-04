Decision Inc. earns Microsoft Specialist recognitions in finance, supply chain

Decision Inc. has been awarded two new Microsoft Specialist recognitions in Finance and Supply Chain under the Microsoft Solutions Partner designation for Business Applications.
This achievement validates Decision Inc.’s deep technical expertise and proven ability to deliver successful customer outcomes across complex ERP and business transformation projects.
The Finance and Supply Chain specialisations recognise partners that have demonstrated advanced capability and a strong track record in implementing Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management solutions, helping organisations optimise operations, modernise financial processes and gain real-time visibility across their business.
Recognition of proven delivery and deep expertise
As a recognised specialist in Finance and Supply Chain, Decision Inc. leverages its Business Applications practice to deliver:
- Finance transformation and automation, enabling faster, more accurate reporting and analytics.
- End-to-end supply chain visibility, improving forecasting, logistics and resource efficiency.
- AI-enhanced planning and insights, connecting data across business functions for smarter decision-making.
- Accelerated ERP implementations, underpinned by proven delivery methodologies and advisory-led execution.
Strengthening Decision Inc.’s Microsoft partnership
This milestone further strengthens Decision Inc.’s long-standing partnership with Microsoft.
Having already secured all six Microsoft Solutions Partner designations, including Data & AI, Security, Infrastructure, Digital & App Innovation, Modern Work, and Business Applications, Decision Inc. continues to expand its specialised capabilities across key industries and solution areas.
Share